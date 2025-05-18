Крім того, оглядачам заборонено порівнювати новинку з її попередником RTX 4060 з минулого покоління.

Технічні видання почали ділитися першими враженнями від RTX 5060, проте протестувати новинку журналістам дозволили тільки так, як хоче NVIDIA.

За даними німецького порталу GameStar, NVIDIA надала спеціальні драйвери для тестування і наклала низку обмежень на проведення бенчмарків.

Оглядачі могли порівнювати RTX 5060 тільки з RTX 3060 і RTX 2060 Super, це, на думку NVIDIA, найімовірніші варіанти апгрейда для користувачів.

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Крім того, запускати тести було дозволено тільки в п'яти іграх: Avowed, DOOM: The Dark Ages, Marvel Rivals, Cyberpunk 2077 і Hogwarts Legacy, за роздільної здатності 1080p і суворо заданих налаштувань графіки.

Окремою вимогою було використання технології мультифреймгенерації, доступної тільки з RTX 40-ї серії. Журналісти вказували, що вмикали DLSS у режимі якість, трасування променів і, у випадку з Cyberpunk 2077, навіть трасування шляху, найбільш ресурсномісткий варіант рендерінгу.

У тому ж GameStar поділилися цифрами: RTX 5060 показала 239 FPS у DOOM: The Dark Ages, тоді як RTX 3060 видала 63 кадри на секунду, а RTX 2060 Super - 52. Але, знову ж таки, потрібно враховувати, що на RTX 5060 було ввімкнено технологію генерації кадрів, яка подвоює FPS завдяки фреймам, домалюваним нейромережею.

Раніше ми розповідали, що Asus випустила золоту відеокарту RTX 5090 - ціна сягає півмільйона гривень. Кожух флагманської відеокарти вкритий золотом 999 проби.

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