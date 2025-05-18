Технічні видання почали ділитися першими враженнями від RTX 5060, проте протестувати новинку журналістам дозволили тільки так, як хоче NVIDIA.
За даними німецького порталу GameStar, NVIDIA надала спеціальні драйвери для тестування і наклала низку обмежень на проведення бенчмарків.
Оглядачі могли порівнювати RTX 5060 тільки з RTX 3060 і RTX 2060 Super, це, на думку NVIDIA, найімовірніші варіанти апгрейда для користувачів.
Крім того, запускати тести було дозволено тільки в п'яти іграх: Avowed, DOOM: The Dark Ages, Marvel Rivals, Cyberpunk 2077 і Hogwarts Legacy, за роздільної здатності 1080p і суворо заданих налаштувань графіки.
Окремою вимогою було використання технології мультифреймгенерації, доступної тільки з RTX 40-ї серії. Журналісти вказували, що вмикали DLSS у режимі якість, трасування променів і, у випадку з Cyberpunk 2077, навіть трасування шляху, найбільш ресурсномісткий варіант рендерінгу.
У тому ж GameStar поділилися цифрами: RTX 5060 показала 239 FPS у DOOM: The Dark Ages, тоді як RTX 3060 видала 63 кадри на секунду, а RTX 2060 Super - 52. Але, знову ж таки, потрібно враховувати, що на RTX 5060 було ввімкнено технологію генерації кадрів, яка подвоює FPS завдяки фреймам, домалюваним нейромережею.
Раніше ми розповідали, що Asus випустила золоту відеокарту RTX 5090 - ціна сягає півмільйона гривень. Кожух флагманської відеокарти вкритий золотом 999 проби.