Користувачам дозволять створювати опитування в коментарях до своїх публікацій.

Компанія Instagram почала тестувати нову функцію, яка дозволяє створювати опитування в коментарях до ваших публікацій.

Як стало відомо журналістам Engadget, хоча це нововведення ще не доступне для всієї аудиторії Instagram, "незабаром" воно стане стандартним для всіх облікових записів.

Опитування можна буде додавати під коментарями як до звичайних публікацій у стрічці, так і до Reels. Для цього потрібно натиснути на наліпку голосування, написати текст опитування і додати варіанти відповіді. В цілому, алгоритм дій точної такий же, як при проведенні опитування в "Історіях".

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Єдине, що поки незрозуміло, як довго опитування будуть залишатися відкритими після їх публікації, та чи буде у користувачів можливість встановити конкретні часові рамки, протягом яких опитування будуть відкриті для голосування, як, наприклад, в Твіттері.

Як пише Engadget, в останні місяці Instagram активно працює над тим, щоб зробити свій розділ коментарів більш інтерактивним. Не так давно в соцмережу додали можливість публікувати GIF-файли в коментарях, також платформа тестує варіанти більш персоналізованого досвіду роботи з "Історіями".

Нагадаємо, цього літа Instagram запустив додаток-конкурент Twitter під назвою Threads. Всього за кілька днів з моменту запуску він зібрав 100 млн користувачів, проте після буму реєстрації справи у соцмережі Цукебрега виглядають невтішно.

Водночас власник X/Twitter Ілон Маск подумує про блокування соцмережі в Європі через нові закони. До речі, саме через них Meta Цукерберга так і не запустила Threads в країнах Євросоюзу.

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