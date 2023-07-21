На сьогоднішній день число користувачів соцмережі впало до 13 мільйонів з 44 мільйонів станом на 7 липня.

Соціальна мережа Threads за останні два тижні втратила близько 70% щодня активних користувачів. Про пише газета Wall Street Journal з посиланням на аналітичні дані компанії Sensor Tower.

Незважаючи на те, що з моменту запуску соцмережа компанії Марка Цукерберга Meta швидко набрала обертів в Китаї, де заборонені популярні західні соціальні додатки, такі як Instagram і Facebook, і навіть піднялася на п'яте місце в категорії соціальних мереж в App Store в Китаї, справи Threads виглядають невтішно. На сьогоднішній день число користувачів соцмережі впало до 13 мільйонів з 44 мільйонів станом на 7 липня.

WSJ пише, що дві платформи соціальних медіа працюють однаково, але в Threads відсутні деякі важливі функції Twitter, включаючи функціональність робочого столу та можливість пошуку теми, а не лише користувачів.

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Також впав інтерес до нової соцмережі в трендах Google - з початкових 100 млн запитів в момент запуску до поточних 3-4.

Соціальна мережа Threads - що відомо

Threads – це головний і найсерйозніший конкурент Twitter, принаймні "на папері". Марк Цукерберг взяв багато загублених достоїнств твіттера і об'єднав їх у новій соцмережі.

Популярність соціальної мережі Threads від творців Meta, яка за форматом дуже схожа з Twitter, падає з кожним днем після запуску. Про це свідчать дані аналітиків Sensor Tower і Similarweb.

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