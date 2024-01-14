Корпорація Google планує повернути Android корисний елемент інтерфейсу, який був видалений зі смартфонів багато років тому. Йдеться про віджети на екрані блокування.
Попередню версію функції знайшли в останній бета-версії Android 14 QPR 2. Як пише 9to5Google, повноцінно функція може дебютувати в Android 15, який вийде влітку-восени цього року.
Як стало відомо, після активації прихованого параметра праворуч від екрана блокування з'являється панель, яку можна свайпнути і перейти до "спільного простору" з віджетами. Зараз на ній можна розмістити віджети нативних додатків: пошуковик, годинник і календар. Переглянути інформацію можна, не розблоковуючи смартфон.
Найімовірніше, додати віджети на екран блокування зможуть тільки власники пристроїв з великим дисплеєм, на зразок планшетів або складних смартфонів.
На початку 2010-х років Android дозволяв користувачам робити з віджетами на екрані блокування практично все що завгодно. Можна було вибрати будь-який віджет і розмістити його на локскріні як по одному, так і у вигляді "каруселі". Однак в 2014-му ця можливість була видалена з Android 5.0 і забута.
Але за останні кілька років популярність віджетів на екрані блокування знову зросла, багато в чому завдяки її дебюту в iOS 16 і iOS 17. Користувачі можуть вибрати кілька варіантів віджетів для відображення таких даних, як час автономної роботи, погода, сповіщення тощо.
Нагадаємо, вихід актуальної ОС Android 14 відбувся в листопаді 2023 для смартфонів Google Pixel. Тепер смартфони інших виробників оновлюються до своїх "оболонок".