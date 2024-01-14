Йдеться про віджети на екрані блокування.

Корпорація Google планує повернути Android корисний елемент інтерфейсу, який був видалений зі смартфонів багато років тому. Йдеться про віджети на екрані блокування.

Попередню версію функції знайшли в останній бета-версії Android 14 QPR 2. Як пише 9to5Google, повноцінно функція може дебютувати в Android 15, який вийде влітку-восени цього року.

Як стало відомо, після активації прихованого параметра праворуч від екрана блокування з'являється панель, яку можна свайпнути і перейти до "спільного простору" з віджетами. Зараз на ній можна розмістити віджети нативних додатків: пошуковик, годинник і календар. Переглянути інформацію можна, не розблоковуючи смартфон.

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Найімовірніше, додати віджети на екран блокування зможуть тільки власники пристроїв з великим дисплеєм, на зразок планшетів або складних смартфонів.

На початку 2010-х років Android дозволяв користувачам робити з віджетами на екрані блокування практично все що завгодно. Можна було вибрати будь-який віджет і розмістити його на локскріні як по одному, так і у вигляді "каруселі". Однак в 2014-му ця можливість була видалена з Android 5.0 і забута.

Але за останні кілька років популярність віджетів на екрані блокування знову зросла, багато в чому завдяки її дебюту в iOS 16 і iOS 17. Користувачі можуть вибрати кілька варіантів віджетів для відображення таких даних, як час автономної роботи, погода, сповіщення тощо.

Нагадаємо, вихід актуальної ОС Android 14 відбувся в листопаді 2023 для смартфонів Google Pixel. Тепер смартфони інших виробників оновлюються до своїх "оболонок".

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