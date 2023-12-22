Користувачі зможуть перевірити знос акумулятора, так що оцінити стан апарату при покупці з рук стане трішки простіше.

У світі Android-смартфонів готується значний апдейт, який обіцяє зробити життя користувачів ще зручніше, особливо для покупців б/у-гаджетів.

Як передає Android Authority, Google додала в свіжу бета-версію Android 14 (QPR2) функцію аналізу стану акумулятора. В налаштуваннях можна подивитися кількість циклів зарядки, дату виготовлення батареї і ємність у відсотках, що залишилась.

Також Android буде показувати статус батареї: чи оригінальний акумулятор використовується в телефон, замінений або ж система не може розпізнати, яка батарея застосовується. Таким чином, оцінити стан апарату при покупці з рук стане трішки простіше.

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Такий функціонал вже давно є в iOS і оболонці Samsung, але визначити поточний стан акумулятора на інших Android досі було непросто. Існують спеціальні програми, але вони надають лише приблизні оцінки на основі даних, зібраних за останні дні. Однак ці оцінки часто є неточними.

Повноцінно нововведення для всіх запрацює з виходом Android 14 QPR2 в березні 2024 року. Оновлення надійде на пристрої Google Pixel починаючи зі смартфона Pixel 5A, а пізніше добереться до Android інших виробників.

Вихід ОС Android 14 відбувся в листопаді для смартфонів Google Pixel. Тепер смартфони інших виробників оновлюються на свої "оболонки". Раніше в цьому місяці пристрої Xiaomi почали отримувати HyperOS, яка прийшла на заміну оболонки MIUI.

Головною особливістю нової ОС є зміна механізму розподілу робочих навантажень для процесора і "оперативки" – смартфони стануть працювати до 30% швидше і будуть більш "живучими". Також в Android 14 з'явився генератор шпалер, більше налаштувань для екрану блокування, нові віджети і монохромна тема.

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