Якщо ви часто користувалися функцією швидкого доступу до сповіщень, можливо, варто почекати з переходом на нову ОС.

Google прибрала з Android 14 корисну фічу, коли тривале натискання на іконку програми на домашньому екрані дозволяло подивитися оповіщення з нього.

Як пише Gizchina, ця функція була досить популярною серед користувачів Android, чия панель сповіщень якої була заповнена різними оповіщеннями та повідомленнями. Таким способом можна було швидко перевірити оповіщення без входу до застосунку.

Якщо ви часто користувалися функцією швидкого доступу до сповіщень, варто почекати з переходом на нову ОС – можливо, що це баг, і Google поверне функцію назад. Тим часом існують альтернативні способи перегляду сповіщень на Android 14:

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Панель сповіщень. Android 14, як і раніше, дозволяє користувачам отримати доступ до оповіщень через панель сповіщень. Щоб відкрити її, проведіть вниз від верхньої частини екрана.

Налаштування для конкретних додатків. Також деякі програми можуть мати власні налаштування для включення/відключення оповіщень.

Вийшла Android 14: що нового і хто вже може оновитися

Поки що апдейт до нової ОС доступний для власників смартфонів Google Pixel й деяких моделей Samsung. Інші флагмани на Android оновляться до кінця 2023: зокрема у грудні пристрої Xiaomi почнуть отримувати HyperOS. А бюджетні телефони будуть оновлюватися весь 2024 рік.

Головною особливістю нової ОС Android є зміна механізму розподілу робочих навантажень для процесора і "оперативки" – смартфони стануть працювати до 30% швидше і будуть більш "живучими". А ще в Google скоротили фонову активність додатків на 50%.

Також в Android 14 з'явився генератор шпалер, більше налаштувань для екрана блокування, нові віджети і монохромна тема. А камеру телефону тепер можна використовувати як вебку.

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