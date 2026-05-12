Найрозумніші моделі ШІ не змогли домовитися, які професії вони замінять, - WSJ

Штучний інтелект поки що не може дійти згоди, які професії він витіснить. До такого висновку дійшли дослідники, які вивчили відповіді провідних ШІ-моделей про те, які спеціальності найбільше піддаються ризику автоматизації, повідомляє The Wall Street Journal.
Група американських економістів взяла майже 20 000 робочих завдань з бази O*NET і попросила ChatGPT-5, Gemini 2.5 та Claude 4.5 оцінити ймовірність того, як різні професії можуть постраждати через розвиток ШІ. Однак результати виявилися суперечливими.
Наприклад, Claude назвав бухгалтерів однією з найбільш вразливих категорій працівників, тоді як Gemini оцінив ризик для цієї професії значно нижче. Істотні розбіжності також стосувалися рекламних менеджерів і СЕО компаній.
Дослідження показало, що відповіді ChatGPT і Gemini нерідко збігалися, але приблизно в кожному четвертому випадку моделі приходили до різних висновків. Найчастіше штучний інтелект розходиться у висновках щодо професій, де поєднуються розумова та фізична праця.
Автори роботи припустили, що розбіжності, ймовірно, пов'язані з різними даними, на яких навчаються моделі. Якщо представники певної професії вже активно використовують інструменти ШІ, система отримує більше інформації про такі завдання і може вважати цю сферу більш схильною до автоматизації.
WSJ зазначає, що це дослідження ставить під сумнів точність прогнозів щодо майбутнього ринку праці, якщо вони ґрунтуються виключно на аналізі ШІ, а політикам, роботодавцям та освітнім установам не варто занадто буквально сприймати такі прогнози.
Раніше стало відомо, що компанії повторно наймають колишніх співробітників, оскільки ШІ не виправдовує очікувань. Справа в тому, що на даний момент ШІ-агенти замінюють лише елементи роботи, а не цілі посади.
Ці дані підтверджує і звіт дослідницької групи MIT, який показує, що 95% компаній, які витратили кошти на ШІ, не отримали фінансової вигоди від своїх інвестицій. Одна з проблем – складність донавчання готових ШІ-агентів для індивідуальних завдань бізнесу.