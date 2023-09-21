Деяких тварин приспали після того, як їхній стан здоров’я погіршився після імплантації мозкового чипа.

Компанія Neuralink, заснована мільярдером Ілоном Маском, продовжує розробляти інноваційний чип, який би дозволив би людям бездротово, лише за допомогою мозку керувати різними пристроями і навіть спілкуватися з іншими людьми. Чип вже протестували на мавпах і збираються тестувати на людях.

10 вересня Ілон Маск в коментарі у X (Twitter) вперше визнав, що під час випробовування помирали мавпи. Водночас він стверджував, що жодна зі смертей не була пов’язана з імплантацією. Утім розслідування, проведене виданням WIRED, показало зворотнє.

Журналісти вивчили ветеренарні записи, а також опитали колишнього співробітника Neuralink і дослідників, та з’ясували, що деяких тварин приспали після того, як їхній стан здоров’я погіршився після імплантації мозкового чипа.

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Ветеринарні записи Каліфорнійського національного дослідницького центру приматів (CNPRC), біодослідницького центру Каліфорнійського університету в Девісі, що фінансується федеральним бюджетом США і брав участь в тестуванні Neuralink з 2017 по 2020 роки, показали, що після процедур, пов’язаних з хірургічною імплантацією електродів у мозок, у багатьох мавп спостерігалися серйозні ускладнення. У макак фіксували частковий параліч, набряк мозку, криваву діарею та інші ускладнення. На цю інформацію, зокрема, звернула увагу некомерційна організація Комітет лікарів за відповідальну медицину (PCRM), яка вимагає провести розслідування щодо можливого шахрайства з боку Маска та Neuralink.

Записи демонструють історію кількох мавп, стан здоров’я яких значно погіршився після імплантації. Зокрема, мавпа, позначена як "Тварина 20" після експериментальної операції для визначення "живучості" імплантату, дряпала місце хірургічного втручання, через що розвилися грибкова та бактеріальна інфекції. Незабаром хвору мавпу приспали.

"Тварина 15" після операції почала тиснути головою на підлогу, що могло бути симптомом болю або інфекції, потім почала втрачати координацію і нестримно тремтіти. Упродовж місяців її стан погіршувався. Тварину приспали, а розтин показав, що у неї був крововилив у мозок, а імпланти Neuralink залишили на корі її головного мозку пошкодження.

Ще одну мавпу, "Тварина 22", приспали після того, як з’ясувалося, що вживлений в її мозок імплант не тримається – гвинти, що кріпили його до черепа, ослабли.

Крім цього, дослідники спростували заяви Маска про те, що нібито частина піддослідних тварин були "близькі до смерті" через інші причини.

"Ці мавпи були у нас протягом року або близько того до проведення будь-яких операцій", – каже колишній співробітник Neuralink і додає, що заява Маска – "пряма вигадка".

Дослідник каліфорнійського центру CNPRC також спростовує цю заяву Маска. "Це гарненькі молоді мавпочки. Важко уявити, що ці мавпи, які не були дорослими, з якихось причин були невиліковними", – каже дослідник.

Розслідування щодо Neuralink

Neuralink подавала заявку з метою отримати дозвіл на проведення клінічних випробувань своїх мозкових чипів на людях. На початку 2022 року Управління з контролю за продуктами й ліками (FDA) США відхилило заявку, висловивши занепокоєння через літієві батареї пристрою, а також через можливе мігнування імплантів в інші частини людського мозку.

Після цього у грудні 2022 року стало відомо, що Міністерство сільського господарства США розпочало розслідування щодо поводження Neuralink з деякими піддослідними тваринами. А у лютому 2023 року розслідування щодо Neuralink розпочало Міністерство транспорту США – через звинувачення в небезпечному транспортуванні стійких до антибіотиків патогенів.

У травні цього року FDA дало компанії дозвіл на випробування на людях. Цього тижня Neuralink також оголосила, що отримала схвалення випробувань, що передбачають дослідження на людях з паралічем з метою керувати клавіатурою або курсором комп’ютера своїми думками за допомогою чипів.

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