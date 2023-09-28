Попри недавній вихід нової серії iPhone 15, в інтернеті вже починають з'являтися перші подробиці про наступний айфон.

В iPhone 15 вперше за 16 років з'явилася абсолютно нова кнопка збоку. Вона замінила традиційний перемикач беззвучного режиму, пропонуючи користувачам настроювану альтернативу. Судячи з чуток, в наступному році нас чекає ще одна нова кнопка.

Про це повідомляють джерела MacRumors. Згідно з інсайдом, iPhone 16 отримає ще одну кнопку на корпусі, яка буде відповідати за спуск затвора камери. При цьому, вона нібито буде не фізичною, а ємнісною.

Призначення кнопки – спуск затвора – поки не підтверджено точно, але є велика ймовірність, що Apple поверне нас у часи кнопкових телефонів. У 2000-х компанії Sony Ericsson і Nokia любили вбудовувати окрему кнопку для зйомки фото на бічну грань своїх "камерофонів".

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На деяких телефонах вона навіть була двопозиційною, наприклад, на SE K790i або Nokia N73i – таким чином регулювався автофокус.

Попри те, що в нових айфонах вже є кнопка Action Button, вона розташована на лівому торці – тримати смартфон й фотографувати з її допомогою не дуже зручно. Зате кнопка на правій стороні девайса підійде чудово, зазначає MacRumors.

Цікаво, що до презентації iPhone 15 в мережі активно циркулювали чутки, що Apple повністю відмовиться від всіх фізичних кнопок і навіть порту для зарядки. Тепер же, жартують користувачі, Apple буде щороку додавати по кнопці.

Це вже не перші чутки про iPhone 16. За даними інсайдерів, наступного року Apple переведе всю лінійку айфонів на 120-герцові дисплеї. Нагадаємо, представлені напередодні iPhone 15 і iPhone 15 Plus оснащуються екранами з кадровою частотою 60 Гц.

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