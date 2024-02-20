Доступний апарат отримає флагманські характеристики, при цьому зберігши свій впізнаваний стиль.

5 березня компанія Nothing представить свій довгоочікуваний бюджетний смартфон. За декілька тижнів до анонсу про нього стало відомо все: від дизайну та характеристик до вартості.

Перше, що одразу впадає в очі: оновлений дизайн з горизонтальным блоком камер. Фірмовий світловий інтерфейс залишився на місці – світлодіоди розміщені навколо блоку.

Спереду буде знаходитися плоский 6,7-дюймовий OLED-дисплей з частотою 120 Гц і виріз під 32-мегапіксельну селфі-камеру. Бічні грані теж плоскі, як у старшого Phone (2).

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Також смартфон вийде з потужним процесором MediaTek Dimensity 7200 Pro, який набирає понад 700 тис балів в бенчмарку AnTuTu. Кількість оперативної пам'яті і накопичувач будуть варіюватися залежно від конфігурації: 8/12 ГБ і 128/256 ГБ. Акумулятор – 5000 мАг зі швидкою зарядкою 45 Вт.

Що стосується фотоможливостей, то основна камера отримає ширококутний і надширококутний об'єктиви по 50 мегапікселів кожен. Це повинен бути один з найкращих бюджетних камерофонів на ринку. В Європі новинка вийде за ціною від 349 євро (~14 4000 грн).

Зауважимо, що бренд Nothing, заснований одним з творців OnePlus, в останні декілька років викликав неабиякий інтерес у ентузіастів світу Android. Їх смартфони виділяються унікальним дизайном, збалансованим залізом, чудовими камерами та однією з найстабільніших оболонок OC.

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