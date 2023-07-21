Для хітового Galaxy A52 та інших моделей Android 14 стане третім й останнім оновленням.

Корпорація Samsung оновила список застарілих пристроїв, які отримають оновлення до One UI 6.0 на базі Android 14. Про це повідомляє видання SamMobile.

До нього увійшли чотири моделі: Galaxy A52, Galaxy А52s, Galaxy A52 5G та Galaxy А72, а також планшет Galaxy Tab S7 Fe. Всі перераховані гаджети надійшли в продаж в 2021 році і "з коробки" працювали під управління Android 11.

Хоча фактично A52, A52s, A52 5G і Galaxy А72 всього два роки, за мірками програми підтримки Samsung вони є застарілими. Річ у тім, що до 2022 року Samsung адаптувала під свої смартфони та планшети тільки три наступні після релізу пристрою версії Android. Далі підтримка припинялася. Тепер Samsung обіцяє своїм пристроям 4-річний цикл.

Відео дня

Оскільки ці моделі вийшли до 2022 року, вони стали одними з останніх пристроїв, на які поширюється трирічна політика оновлень Samsung. Тому для них Android 14 стане третім і останнім великим апдейтом.

Android 14 – нововведення і дата виходу

Цієї осені Google випустить публічну версію Android 14. Операційна система розрахована на роботу з сотнями моделей смартфонів, тому викочувати ОС для апаратів будуть поступово.

Першими ОС отримають пристрої Pixel і Samsung Galaxy. А вже зараз бета-версії Android 14 можна перевірити на смартфонах Google.

З цікавого в Android 14 обіцяють режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора. Разом з тим Аndroid-смарфони навчаться довше тримати заряд батареї.

Вас також можуть зацікавити новини: