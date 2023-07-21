Апарат буде представлено в грудні разом зі звичайним OnePlus 12R.

З'явилися свіжа інформація про майбутні релізи компанії OnePlus. OnePlus 12 зможе похвалитися збільшеним акумулятором, Snapdragon 8 Gen 3 і новими камерами.

За словами авторитетного інсайдера OnLeaks, OnePlus стане одним з перших смартфонів на базі ще не представленого процесора від Qualcomm, який анонсують в кінці жовтня. Сам смартфон представлять і випустять в грудні.

Характеристики OnePlus 12:

Дисплей: 6,7", 2K, LTPO AMOLED, 120 Гц

Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Пам'ять: 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ ПЗУ UFS 4.0

Камера: 50 Мп (основна), 50 Мп (ширік), 64 Мп (телефото), 32 Мп (селфі)

Батарея: 5400 маг, швидка зарядка (150 Вт), бездротова зарядка (50 Вт)

ОС: Android 14, OxygenOS 14

З відмінностей щодо OnePlus 11 впадає в око нові фотосенсори (50+50+64+32 Мп проти 50+48+32+16 Мп у попередника), Android 14 в якості ОС "з коробки", а також збільшення обсягу акумулятора з 5000 до 5400 мАг.

Відео дня

Разом з тим OnePlus 12 може отримати досить вузький вигнутий екран виробництва Samsung з роздільною здатністю 2K. По центру у нього буде розташовуватися селфі-камера.

Приблизно в цей же час представлять і більш дешевий OnePlus 12R. Візуально апарат не буде сильно відрізнятися від попередника – той же круглий блок камер, в якому встановлено три сенсори і спалах. В його основу ляже процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, також пристрій отримає поліпшення по частині камер.

Раніше в продаж надійшов перший планшет OnePlus – це справжній "вбивця" iPad. З головних фішок: незвичайне розташування камери, екран 144 Гц і місяць роботи на одній зарядці в режимі очікування.

А ще раніше OnePlus представила унікальну версію OnePlus 11 з особливим покриттям задньої панелі з мікрокристалічного матеріалу гірської породи. Це перший смартфон на ринку з таким матеріалом задньої панелі.

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