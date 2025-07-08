Хоча знайшлися й ті, хто вимагають Apple "не псувати" Liquid Glass і називають оновлення відходом від початкового задуму.

Apple продовжує допрацьовувати свій новий дизайн Liquid Glass. У третій бета-версії iOS 26 розробники зменшили інтенсивність ефекту "рідкого скла", щоб поліпшити читабельність і знизити візуальне навантаження.

Зараз, як повідомляє 9to5Mac, Apple доопрацьовує окремі додатки. Наприклад, в App Store оновили дизайн нижньої панелі – ефект "скла" став менш вираженим. А в додатку "Погода" від нього і зовсім відмовилися, замінивши на більш нейтральне тло.

Apple вже зменшувала "скляність" Liquid Glass після скарг користувачів: багатьом було складно розрізняти іконки в "Центрі управління" та інших частинах ОС. Тепер елементи інтерфейсу стали ще менш прозорими, що має поліпшити читабельність, особливо на тлі яскравих шпалер.

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Багато хто в мережі оцінив такий редизайн, хоча знайшлися і прихильники того самого скла з першої бети. Вони просять Apple "не псувати" Liquid Glass і називають оновлення відходом від початкового задуму.

Крім візуальних правок, оновлення iOS 26 beta 3 включає оптимізацію роботи, виправлення багів і доопрацювання інтерфейсу.

Публічна бета iOS 26 очікується найближчими тижнями, а релізну версію випустять у вересні разом із новими Айфонами. У компанії називають апдейт найбільшим за останні 11 років, тобто з часів iOS 7.

Джерела Bloomberg пишуть, що iOS 26 "підготує ґрунт" для ювілейного iPhone у 2027 році, який відрізнятиметься вигнутими скляними гранями, ультратонкими рамками і екраном без будь-яких вирізів.

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