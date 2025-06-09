Представлять iOS 26 та інші оновлення ОС Apple вже сьогодні ввечері.

Напередодні WWDC 2025, яка пройде вже сьогодні ввечері, журналіст Bloomberg Марк Гурман поділився інсайдом, що масштабний редизайн iOS 26 безпосередньо пов'язаний з виходом ювілейного iPhone у 2027 році.

Новий візуальний стиль Liquid Glass ("Рідке скло") в напівпрозорій естетиці покликаний об'єднати оформлення всіх ОС Apple, створивши єдиний вигляд екосистеми. А заодно – підготувати користувачів до майбутніх апаратних нововведень.

Ювілейний iPhone, який отримав усередині компанії кодову назву Glasswing (на честь метелика з прозорими крилами), за даними Bloomberg, відрізнятиметься вигнутими скляними гранями, ультратонкими рамками і екраном без будь-яких вирізів.

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Ймовірно, Apple націлена на створення по-справжньому цілісного і мінімалістичного смартфона, який стане символом 20-річчя iPhone і вершиною його еволюції.

Цього року апдейт iOS не прийде на iPhone XS/XS Max, а також iPhone XR. Усі три смартфони вийшли у 2018 році – для них iOS 18 стане останнім оновленням.

Відомо, що Apple перейменує всі свої наступні "операційки" на 26. Перехід на річний формат іменування покликаний прибрати розкид у версіях, який міг заплутати користувачів (iOS 19 і watchOS 12 – це велика різниця) і підкреслити глобальні зміни.

Презентація iPhone 17 очікується у вересні, якщо в планах Apple нічого не зміниться. З чуток, у новому поколінні всі моделі запропонують екрани з частотою 120 Гц і оновлену селфі-камеру на 24 Мп. Ще одна причина дочекатися iPhone (2025) – ультратонка модель iPhone 17 Air, яка прийде на зміну iPhone Plus.

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