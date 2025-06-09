Напередодні WWDC 2025, яка пройде вже сьогодні ввечері, журналіст Bloomberg Марк Гурман поділився інсайдом, що масштабний редизайн iOS 26 безпосередньо пов'язаний з виходом ювілейного iPhone у 2027 році.
Новий візуальний стиль Liquid Glass ("Рідке скло") в напівпрозорій естетиці покликаний об'єднати оформлення всіх ОС Apple, створивши єдиний вигляд екосистеми. А заодно – підготувати користувачів до майбутніх апаратних нововведень.
Ювілейний iPhone, який отримав усередині компанії кодову назву Glasswing (на честь метелика з прозорими крилами), за даними Bloomberg, відрізнятиметься вигнутими скляними гранями, ультратонкими рамками і екраном без будь-яких вирізів.
Ймовірно, Apple націлена на створення по-справжньому цілісного і мінімалістичного смартфона, який стане символом 20-річчя iPhone і вершиною його еволюції.
Цього року апдейт iOS не прийде на iPhone XS/XS Max, а також iPhone XR. Усі три смартфони вийшли у 2018 році – для них iOS 18 стане останнім оновленням.
Відомо, що Apple перейменує всі свої наступні "операційки" на 26. Перехід на річний формат іменування покликаний прибрати розкид у версіях, який міг заплутати користувачів (iOS 19 і watchOS 12 – це велика різниця) і підкреслити глобальні зміни.
Презентація iPhone 17 очікується у вересні, якщо в планах Apple нічого не зміниться. З чуток, у новому поколінні всі моделі запропонують екрани з частотою 120 Гц і оновлену селфі-камеру на 24 Мп. Ще одна причина дочекатися iPhone (2025) – ультратонка модель iPhone 17 Air, яка прийде на зміну iPhone Plus.