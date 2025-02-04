Компанія стверджує, що такий додаток з'явився тільки завдяки вимогам Єврокомісії.

На iPhone вперше можна офіційно завантажити додаток із контентом +18 – ним став браузер Hot Tube, у якому можна дивитися порно без реклами. Застосунок можна завантажити в сторонньому магазині AltStore PAL, який працює тільки в ЄС.

Apple проти цього, але не заважатиме. Компанія стверджує, що подібний застосунок з'явився тільки завдяки вимогам Єврокомісії. В App Store подібні програми, як і раніше, заборонені, пише The Verge.

Раніше Apple довелося підкоритися вимогам Євросоюзу "про цифрові ринки" і дозволити альтернативні App Store платформи в регіоні. Відповідно до закону, альтернативні магазини застосунків можуть самостійно визначати, які типи застосунків вони дозволяють. Це включає і ті, які за межами ЄС підпадають під обмеження App Store.

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AltStore PAL був одним із перших альтернативних магазинів застосунків iOS, запущених у Європі. Він почав роботу у квітні 2024 року і наразі містить різні утиліти й додатки, яких ви не знайдете в App Store. Зокрема, ігрові емулятори, торрент-програми і навіть Fortnite.

ЄС проти Apple: що потрібно знати

У 2020 році Європейська комісія ініціювала розслідування відносно Apple. Відтоді регулятор фактично змусив виробника перейти на порт USB-C в Айфонах і дозволити сторонні магазини додатків в обхід App Store.

Також Євросоюз хоче змусити Apple відкрити операційну систему iOS для сторонніх технологій, щоб вона стала як ОС Android. Якщо компанія відмовиться, їй загрожує штраф у розмірі до 10% від річної виручки.

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