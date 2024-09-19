Якщо Apple не дотримуватиметься цих вимог, то їм загрожує штраф у розмірі до 10% від річної виручки.

Європейський союз виніс попередження Apple, вимагаючи, щоб технологічний гігант відкрив свою операційну систему iOS для сторонніх технологій. Таких змін вимагає новий закон ЄС про цифрові ринки, пише MacRumors.

Регулятори ЄС мають намір зобов'язати Apple надати стороннім розробникам доступ до ключових функцій iPhone. Однією з можливих цілей є досягнення того, щоб купертинівці дозволили ставити iOS на інші смартфони за аналогією з Android.

Влада, що базується в Брюсселі, дала Apple шість місяців на виконання вимог, інакше регулятор запустить розслідування. Воно може призвести до оборотного штрафу в 10% від річної виручки і до 20% у разі повторних порушень.

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Закон про цифрові ринки поширюється на технологічні компанії з оборотом понад €7,5 млрд або ринковою капіталізацією €75 млрд, які мають велику кількість активних користувачів та бізнес-акаунтів у ЄС. Тобто закон також стосується гігантів на кшталт Google (YouTube), Meta (Facebook, Instagram) та Amazon.

ЄС проти Apple: що потрібно знати

У 2020 році Європейська комісія ініціювала розслідування щодо Apple. Відтоді регулятор фактично змусив виробника перейти на порт USB-C в Айфонах та дозволити завантаження застосунків в обхід App Store.

Також Apple під тиском ЄС пообіцяла впровадити в iMessage підтримку RCS. Це кросплатформний стандарт, який працює через інтернет, а не стільникову мережу, тобто дасть змогу по суті безплатно спілкуватися через iMessage з користувачами Android.

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