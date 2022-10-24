Обидві мобільні платформи стануть доступні о 20:00 за Києвом.

Сьогодні власники айпадов, маків та макбуків зможуть оновити свої пристрої до iPadOS 16.1 і macOS 13 відповідно.

Обидві мобільні платформи стануть доступні о 20:00 за Києвом. Синхронно Apple почне поширювати серед своїх смартфонів стабільну версію iOS 16.1, в якій збільшили продуктивність і поліпшили автономність.

Показово, що планшети Apple оновляться з iPadOS 15.7 відразу до iPadOS 16.1, щоб синхронізувати релізну версію з номером iOS. На оновлення можуть розраховувати власники:

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всіх моделей iPad Pro;

iPad Air третього покоління і новіше;

iPad п'ятого покоління і новіше;

iPad mini п'ятого покоління і новіше.

Пристрої, які оновляться до macOS 13:

iMac (2017) і новіше;

iMac Pro (2017) і новіше;

Mac Pro (2019) і новіше;

Mac mini (2018) і новіше;

MacBook (2017) і новіше;

MacBook Air (2018) і новіше;

MacBook Pro (2017) і новіше.

Ключове нововведення в обох системах – новий режим багатозадачності Stage Manager, що дозволяє швидше перемикатися між активними вікнами, застосунках і їх групами. Крім того, Apple оновила Safari, застосунки "Пошта", "Повідомлення", "Фото" і FaceTime, а також впровадила новий менеджер паролів Passkeys

Окремо iPadOS 16 отримає режим колаборацій для спільної роботи над проєктами. Також заявлена підтримка API для 3D-графіки Metal 3 і "застосунків рівня macOS".

Варто зауважити, що майже завжди реліз нових "операційок" супроводжується втраченими під час тестування багами і помилками. Тому порада: не поспішайте з оновленнями, а почекайте пару-трійку тижнів до актуальної версії, де буде усунуто більшість недоліків.

Apple представила нові планшети iPad і iPad Pro

Минулого тижня Apple офіційно представила новий базовий iPad, який нарешті виконаний в сучасному дизайні, і шосте покоління планшетів iPad Pro на процесорі M2.

Фактично, це ці ж планшети, що і торік, але тепер більш потужні й з переробленим дизайном. На полицях магазинів вони з'являться 26 жовтня.

А вже в листопаді очікується реліз нових MacBook Pro і Mac mini. Навряд чи вони отримають щось більше, ніж нові чіпи – дизайн і основні фішки комп'ютерів не зазнають змін.

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