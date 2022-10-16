Співзасновник Apple Стів Возняк раніше говорив, що вже давно перейшов на клавіатуру Дворака і вважає її зручніше стандартної.

Якщо ви втомилися від QWERTY-клавіатури, починаючи з iOS 16 в айфонах тепер буде доступна нова розкладка Дворака, якою активно користується співзасновник Apple Стів Возняк. На такій, теоретично, можна швидше друкувати.

На це звернув увагу ресурс ArsTechnica.

Розкладку Дворака придумав професор Вашингтонського університету Август Дворак і Вільям Діллі в 1936 році. В її основі – рівномірний розподіл навантаження між усіма пальцями при сліпому друку. Вона повинна була стати альтернативою QWERTY-розкладці, але особливої популярності не отримала.

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Найцікавіше, що Apple включила клавіатуру Дворака в якості вбудованої функції в американську версію комп'ютера Apple II ще 30 років тому. Співзасновник компанії Стів Возняк говорив, що Сам використовує саме таку розкладку і вважає її зручніше стандартної. Він стверджував, що витратив всього п'ять годин на вивчення клавіатури.

Для зміни клавіатури спершу потрібно оновитися до iOS 16. Потім зайти в "Основні", вибрати "Клавіатура" (у вас повинна стояти англійська розкладка) і в списку натиснути на клавіатури та вибрати "Дворак".

iOS 16: все, що потрібно знати про велике оновлення Apple

Нова версія мобільної платформи доступна для всіх пристроїв, крім моделей старше iPhone 8 – в порівнянні з iOS 15, зі списку підтримуваних пристроїв пропали лінійки iPhone 6s і iPhone 7.

В iOS 16 Apple повністю переробила екран блокування, оновила "Повідомлення", "Гаманець" і "Карти", додала загальну хмару для зберігання фото і відео всієї родини та дозволила користуватися "Фітнесом" без фірмових годин.

Однією з найбільш розрекламованих функцій iOS 16 стала Always On Display. Екран айфона, навіть будучи вимкненим, демонструє користувачеві час, повідомлення, дату та іншу системну інформацію – як зараз, це відбувається в Apple Watch – при цьому споживаючи мінімальну кількість енергії.

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