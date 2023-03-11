Ціни на iPhone 14 в жовтому кольорі ті ж, а продажі стартують 14 березня.

Моделі iPhone 14 і 14 Plus в новому яскраво-жовтому кольорі надійдуть в продаж у більшості країн 14 березня. Заздалегідь в мережі з'явилося кілька відеороликів з розпакуванням нових моделей, що пропонують поглянути на жовтий айфон наживо.

За словами популярного техноблогера MKBHD, смартфон вийшов блідо-жовтого відтінку. На відео він наочно порівняв iPhone 14 Plus з жовтим iPhone XR, з проїзною карткою метро Нью-Йорка і навіть з бананом, який на тлі айфона виглядає темнішим.

Єдина частина смартфона, яка виглядає темною, – це бічні грані, які він описує, як "трохи ближче до золотого кольору".

У всьому іншому iPhone 14 і 14 Plus в жовтому кольорі не відрізняються від інших моделей лінійки, представлених восени 2022 року. Apple звично оновлювати колірну палітру айфонів навесні наступного року, щоб збільшити продажі в середині циклу пристрою.

Тим часом японський блог Mac Otakara опублікував відео розпакування iPhone 14, в якому добре видно, як новий жовтий колір виглядає на вулиці в сонячних умовах.

Додамо, що ціни на айфони в жовтому кольорі ті ж – від 799 доларів iPhone 14 і від 899 доларів iPhone 14 Plus.

Тепер на вибір покупцям iPhone 14 і 14 Plus доступні в шести кольорах: Синій, Пурпурний, Опівніч, Зоряне світло, Product (Червоний) і Жовтий. У жовтому кольорі вже продавалися iPhone 11, iPhone XR і iPhone 5c.

Раніше УНІАН розповідав про новинки, які Apple випустить цієї весни. Окрім вже представленого жовтого iPhone 14, компанія готує до анонсу ще мінімум два продукти. Серед них – новенький 15-дюймовий MacBook Air на чіпі М2 та оновлений Mac Pro теж з чіпом М2.

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