Зовні новинка схожа на "яблучний" гаджет, втім, на цьому схожість і закінчується.

В Індії представлено смарт-годинник під маркою Pebble, який повністю копіює найдорожчий годинник Apple. Повна назва – Pebble Cosmos Engage.

Єдиною перевагою підробки перед оригіналом є ціна – за пристрій просять всього $48, що приблизно в 30 разів дешевше Apple Watch Ultra. По суті, це просто дешевий фітнес-браслет, упакований у корпус годинника.

Клон популярних годин Apple отримав 1,95-дюймовий IPS-дисплей з яскравістю до 600 ніт, в той час, як оригінальні Watch Ultra оснащені OLED-дисплеєм з яскравістю до 2000 ніт. Виробник обіцяє, що панель підтримує функцію Always on Display (AOD), а при повній зарядці вони зможуть пропрацювати до 5 днів.

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Годинник доступний за ціною 3999 Індійських рупій, що становить приблизно 1700 грн. На майданчику AliExpress вони ще не з'явились, але це питання часу.

Про Apple Watch Ultra

На думку користувачів, саме Apple Watch Ultra, а не айфони, були головною "яблучною" новинкою у 2022 році. Вони очолюють лінійку розумних годинників Apple.

Сама Apple рекламує Apple Watch Ultra як девайс для любителів екстремальних видів спорту і довгих подорожей. Відмінною особливістю пристрою став виконаний з титану корпус, збільшена до 36 годин автономність і більш точний датчик GPS стандарту L1+L5.

Також годинник отримав звичні функції здоров'я, на зразок моніторингу серцевого ритму і рівня кисню в крові. В Україні ціна на нього стартує з 35 000 грн.

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