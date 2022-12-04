В плані характеристик Motorola Edge 30 Fusion нічим не відрізняється від звичайної версії, окрім забарвлення.

Компанія Motorola вирішила бути в тренді й першою з великих виробників представила смартфон Edge 30 Fusion у відтінку Viva Magenta, який інститут кольорів Pantone назвав "кольором 2023 року".

Згідно з прес-релізом Motorola, експерти Pantone щорічно вибирають колір, прогнозуючи намічені тренди. У 2023 році вибір припав на Viva Magenta, тому що це "сміливий і безстрашний, пульсуючий колір", який "заохочує на експерименти та самовираження без обмежень".

В плані характеристик Motorola Edge 30 Fusion нічим не відрізняється від звичайної версії, тобто пропонує Snapdragon 888 Plus, 50-мегапіксельну основну камеру, 68-ватну зарядку та 6,55-дюймовий OLED-дисплей 144 Гц.

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Єдине, що зміниться, окрім забарвлення, це комплектація. Смартфон буде продаватися в парі з бездротовими навушниками Moto buds 600. Однак вони пофарбовані в інший колір – Winetasting – який був обраний Pantone як доповнення до Viva Magenta.

Новинка Motorola в такому кольорі, на жаль, буде ексклюзивом для ринку США, але при цьому компанія цілком може випустити свій новий флагман в такому ж кольорі. Ціна – 800 доларів.

Інститут кольору Pantone: що відомо

Pantone щорічно, починаючи з 2020 року, вибирає головний колір року, прогнозуючи намічені тренди. Експерти досліджують всілякі аспекти суспільства: від кіно та мистецтва до моди та туризму. Іноді на вибір кольору також можуть впливати нові технології, матеріали та текстури.

Як повідомляв УНІАН, для 2022 року Pantone вибрали бузковий відтінок 17-3938 Very Peri, а для 2021 року – відразу два: жовтий 13-0647 Illuminating і сірий 17-5104 Ultimate Gray.

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