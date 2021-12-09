Їх можна завантажити з магазину компанії.

Microsoft випустила у своєму магазині додатків колекцію шпалер для Windows 10 та 11 з головним відтінком нового року – його вибрали фахівці інституту Pantone.

Вперше за 22-річну історію організація створила колір самостійно, а не вибрала з уже наявної кольорової палітри. Його назвали 17-3938 Very Peri.

Відтінок відбиває те, що відбувається в глобальній культурі та висловлює те, на що люди намагаються отримати відповідь: синій відсилає до світла від екранів гаджетів, а тони червоного і фіолетового – енергію та зміни після періоду ізоляції і невизначеності.

Добірка від Microsoft зроблена на основі стандартних шпалер з Windows 11. Всього доступно чотири зображення – завантажити їх можна з Microsoft Store.

Після завантаження шпалер, потрібно перейти в "Налаштування" ➝ "Персоналізація" ➝ "Теми", а потім вибрати вподобаний варіант.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що свіже оновлення Windows 11 принесло більш гнучке налаштування "Пуск" та ряд інших поліпшень. А ще повернули годинник і дату на додаткові монітори.

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Автор: Денис Пономаренко