Якщо ваш iPhone старше 2-3 років і ви помічаєте, що час роботи скоротився, то, найімовірніше, варто замінити акумулятор.

Якщо ви шанувальник Apple і часто оновлюєте свій iPhone, проблеми з акумулятором навряд чи турбують вас. А ось якщо ви, так би мовити, "любитель класики", то заміна акумулятора – часта процедура.

Недавня стаття 9to5Mac дає рекомендації про те, в який момент найкраще задуматися про заміну батареї. Ми ж, своєю чергою, ділимося основними моментами зі статті.

Як зрозуміти, що пора міняти акумулятор на iPhone

Хоча вже не новина, але необхідно наголосити, що з часом літій-іонні акумулятори втрачають свою місткість, і це не залежить від типу пристрою. Якщо при покупці iPhone ви могли використовувати його протягом цілої доби на одній зарядці, то через пару років він буде розряджатися вже через кілька годин.

Відео дня

Згідно з офіційною рекомендацією Apple, заміна акумулятора необхідна при втраті місткості більш ніж на 20% і перевищенні 500 циклів заряд/розряд. Інакше кажучи, якщо айфон показує 80% – 85% "здоров'я" батареї.

Цю інформацію ви можете дізнатися в розділі "Акумулятор" в налаштуваннях, де вказана максимальна місткість батареї – з часом вона знижується.

Після досягнення батареєю місткості 80% і нижче може автоматично застосовуватися функція під назвою "Управління продуктивністю". Вона мінімізує скачки напруги та запобігає несподіваному завершенню роботи. Але натомість вона "уповільнює" айфон.

Для відключення цієї функції, пройдіть по шляху "Налаштування" → "Батарея" → "Здоров'я батареї" і деактивуйте повзунок "Управління продуктивністю".

Після цього управління продуктивністю буде вимкнено, і ваш iPhone буде працювати на максимальній частоті процесора без обмежень. Однак, варто враховувати, що це може скоротити час роботи від одного заряду батареї, а також привести до несподіваного вимикання пристрою, якщо рівень заряду батареї стане занадто низьким. Тому рекомендується відключати цю функцію тільки в разі необхідності.

Раніше УНІАН розповідав про нічим не примітну функцію, яка значно розряджає батарею смартфона.

Останнім часом все більше "яблучних" користувачів придивляються до девайсів на базі Android. З такого приводу УНІАН зібрав найцікавіші варіанти для різних користувачів і різних бюджетів.

Вас також можуть зацікавити новини: