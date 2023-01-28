У ньому дизайнер перерахував кілька фішок, які повинні, на його думку, з'явитися в наступній версії операційної системи.

Автор YouTube-каналу Concept Central опублікував фанатський відеоролик з презентацією концепт-версії Android 14 – наступної версії операційної системи від Google, яка вийде восени цього року.

За баченням автора, в Android 14 на екран блокування слід повернути можливість розміщення віджетів. Користувачеві пропонується створювати з декількох віджетів "стопки", щоб заощадити екранний простір.

Також концепт пропонує додати уніфікований менеджер буфера обміну – дуже корисна фіча, що дозволяє з легкістю ділитися недавно скопійованими матеріалами. Зараз доступ до історії раніше скопійованих матеріалів доступний тільки через Gboard.

З інших пропозицій:

можливість блокування або обмеження доступу до додатків відбитком пальця або PIN-кодом;

кастомізація швидких налаштувань: приховування повзунка яскравості екрана, зміна кількості плиток, приховування текстових підписів;

інтелектуальний жест "Назад": користувач зможе бачити, на який екран його приведе виконання навігаційного жесту від краю екрана. Така функція вже тестується в Android 13, наприклад, в додатку "Налаштування" і "Телефон".

Нагадаємо, актуальна версія Android під номером 13 вийшла у серпні 2022 року. Цього разу змін виявилося не так багато – розробники зробили ставку на конфіденційність і поліпшення дизайну.

Для малопродуктивних пристроїв у 2023 році вийде Android 13 Go – полегшена версія ОС. Разом з тим у неї буде кілька важливих відмінностей, серед яких новий інтерфейс і системні оновлення через Google Play.

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