Основна мета проєкту – забезпечити зв'язком користувачів в місцях, де немає стільникової мережі.

Google готує нову технологію, яка дозволить Android-смартфонам підключатися напряму до супутників. Компанія має намір розгорнути її у наступній версії Android (14), тобто восени 2023 року.

Про це повідомляє видання 9to5google.

З відповідною заявою виступив старший СЕО Google з платформ і екосистем Хіроші Локхеймер. У своїй заяві він також згадав, як "було непросто змусити 3G + Wi-Fi працювати" на перших телефонах з Android (HTC Dream / T-Mobile G1) 15 років тому.

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У Google зауважили, що "користувальницький досвід для телефонів, які можуть підключатися до супутників", буде відрізнятися від звичайних з'єднань LTE і 5G. Основна мета проєкту – забезпечити зв'язком користувачів в місцях, де немає мережі, тому пропускна здатність подібного формату на одну стільникову зону складе не більше 2-4 Мбіт/с.

Маск запустить свій інтернет Startlink для звичайних смартфонів

Напередодні оператор T-Mobile та компанія SpaceX Ілона Маска анонсували запуск супутників Starlink другого покоління у 2023 році. До них зможуть підключатися вже випущені смартфони з підтримкою 5G та електрокари Tesla.

На першому етапі послуга надаватиме доступ до SMS, MMS і деяких застосунків для спілкування в месенджерах та аудіозвонків. У майбутньому вже з'явиться повноцінне підключення до інтернету та голосовий зв'язок.

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