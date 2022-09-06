Разом з тим це перший за довгий час смартфон компанії на чистому Android.

Компанія Xiaomi представила новий ультрабюджетний смартфон Redmi A1. На сьогодні це найдоступніший смартфон в асортименті китайського техгіганта.

Також новинка примітна тим, що це перший за довгий час смартфон Xiaomi на чистому Android 12 без фірмової оболонки MIUI.

Що стосується характеристик, то у смартфона встановлений 6,52-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1600 × 720 пікселів і частотою оновлення екрана 60 Гц. Під "капотом" – процесор MediaTek Helio A22 з графікою PowerVR GE8320, доповнений 2 ГБ ОЗУ і 32 ГБ вбудованої пам'яті. За харчування відповідає батарея на 5000 мАг з зарядкою 10 Вт.

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Зовнішній вигляд в апарату найзвичайніший: плоска передня панель з каплевидним вирізом для "фронталки" (5 Мп), плоскі рамки та задня частина з блоком в дусі Xiaomi 11 Lite, в якому розмістилися два датчики (8 і 2 Мп) і спалах. Єдине, що виділяється – задник з текстурою "під шкіру".

Поки що смартфон представлений для ринку Індії, але його реліз повинен пізніше відбутися і в інших країнах. Ціни на новинку починаються з 6499 рупій (≈2999 грн).

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Xiaomi випустила поліпшену версію "100-доларового бюджетника" Redmi 10A. Навіть в цій модифікації смартфон отримав приємний цінник за мірками всього ринку.

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