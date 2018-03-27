Потерпілий помер у лікарні.

На Тернопільщині внаслідок паління у ліжку загинув місцевий житель.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора 26 березня.

О 00:30 на пункт зв’язку 11-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в кімнаті приватного житлового будинку в селі Лопушно Лановецького району. Внаслідок пожеж, до Лановецької центральної районної клінічної лікарні госпіталізовано громадянина 1981 року народження. Невдовзі потерпілий помер у лікарні. Причина виникнення пожежі – куріння у ліжку в стані алкогольного сп’яніння. Вогнем знищено матрац.

Пожежно-рятувальні підрозділи на місце пожежі не залучались.