На Тернопільщині в березні найбільше подорожчали масло, овочі та фрукти, подешевшали – гречка та яйця

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у цілому не змінилися.

На Тернопільщині зросли в ціні макарони, хліб, масло, овочі та фрукти, натомість подешевшала гречка та яйця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління статистики в Тернопільській області, у березні на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому зросли на 0,7%. Найбільше (на 4,9% та 2,8%) подорожчали овочі та фрукти. На 1,5–1,0% зросли в ціні масло, хліб, макаронні вироби. Крім того, на 0,7–0,4% стали дорожчими риба та продукти з риби, борошно, олія соняшникова. Водночас на 4,9% подешевшали крупи гречані, на 2,3% – яйця, на 1,2% – молоко та цукор, на 0,7–0,5% – сир, безалкогольні напої, сметана.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у цілому не змінилися. При цьому тютюнові вироби подорожчали на 1,0%, алкогольні напої подешевшали на 1,1%.

Одяг і взуття подорожчали на 7,7%, зокрема одяг – на 8,9%, взуття – на 6,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% відбулося головним чином за рахунок підвищення вартості оренди житла на 2,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни підвищились на 0,5%, у т.ч. вартість амбулаторних послуг зросла на 2,4%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,3%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,1% в основному спричинено здешевленням палива та мастил на 2,4%. Разом з тим на 3,4% подорожчав проїзд у залізничному транспорті.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,3%, що пов’язано з подорожчанням послуг мобільного зв’язку на 1,2%.

Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 3%.

Довідка УНІАН. З початку року індекс споживчих цін на Тернопільщині зріс на 3,2%.