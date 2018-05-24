Поліція обіцяє швидко розслідувати напад на табір ромів поблизу Тернополя

У поліції розповіли, що загалом нападників на табір було близько двадцяти осіб, деякі мали на обличчі маски.

Поліція обіцяє швидке розслідування провадження щодо нападу на табір ромів поблизу Тернополя.

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Як розповів під час прес-конференції начальник обласного управління поліції Олександр Богомол, одразу після інциденту поліцейські неподалік затримали 12 осіб, яких підозрюють у нападі, серед них – неповнолітні.

«Усіх доставлених було ідентифіковано та допитано. Наразі вони відпущені. Загалом нападників було близько двадцяти осіб, деякі мали на обличчі маски. Під час досудового розслідування участь кожного з нападників на поселення ромів буде з’ясована та дана правова оцінка їхнім діям», – сказав Богомол.

За його даними, наразі розглядаються версії вчинення злочину. «Проте я переконаний, що це локальний конфлікт, а не спроба вчинити якісь масштабні провокації. Розслідування цього злочину буде швидким та дієвим», – запевнив начальник обласного управління поліції.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня ввечері невідомі зі зброєю напали на табір ромів поблизу Тернополя та спалили їхні намети.

На місці інциденту виявлено гільзи від пневматичної зброї.

Дана подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень").