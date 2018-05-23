Стрілянина, побиття та спалені намети: з'явилися нові подробиці нападу на табір ромів біля Тернополя (фото)

Потерпілі стверджують, що вони на вогнищі готували вечерю, коли забігла група людей з битами, лунали звуки, схожі на постріли. Роми почали тікати в ліс. Під час сутички загорілися намети.

Біля Тернополя невідомі зі зброєю напали на табір ромів і спалили їхні намети. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про стрілянину та побиття на лінію "102" учора близько 22 год повідомила жінка, яка розповіла, що на неї та її знайомих напала група невідомих, орієнтовно 15 чоловік.

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Поліцейські на місці події встановили, що потерпілі – представники ромської національності. Вони жили у наметах за Тернополем, навпроти цукрового заводу, що у смт. Велика Березовиця. У таборі на момент нападу перебувало 7 дорослих та 33 дітей. До обласного центру вони приїхали із Закарпатської області, на прожиття, стверджують, заробляли збором та здачею металобрухту.

«Поліція розглядає кілька версій даної події. В першу чергу – це конфлікт між місцевим населенням та ромами, бо напередодні були скарги на негативну поведінку ромської спільноти на Тернопільщині», – каже начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

Потерпілі стверджують, що вони на вогнищі готували вечерю, коли забігла група людей з битами, лунали звуки, схожі на постріли. Роми почали тікати в ліс. Під час сутички загорілися намети.

Поліція встановлює осіб, причетних до нападу. З місця інциденту вилучили гільзи, ймовірно від пневматичної зброї.

За медичною допомогою після нападу ніхто не звертався.

Дана подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 296 ч. 4 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).