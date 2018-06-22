У Тернополі внаслідок пожежі пошкоджено легковий автомобіль
11:37, 22 червня 2018Тернопіль
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Вогнем знищено багажне відділення автомобіля на площі 1,5 м кв, колесо, пошкоджено салон.
Ілюстрація poltava.sq.com.ua
У Тернополі внаслідок пожежі пошкоджено легковий автомобіль.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла сьогодні 22 червня о 4.28.
Вогнем знищено багажне відділення автомобіля на площі 1,5 м кв, колесо, пошкоджено салон.
Загорання ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувльної частини Управління.
Під час гасіння врятовано даний автомобіль та 2 автомобіля, що знаходились поруч.
Марку автомобіля рятувальники не вказують.
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