Вогнем знищено багажне відділення автомобіля на площі 1,5 м кв, колесо, пошкоджено салон.

У Тернополі внаслідок пожежі пошкоджено легковий автомобіль.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла сьогодні 22 червня о 4.28.

Вогнем знищено багажне відділення автомобіля на площі 1,5 м кв, колесо, пошкоджено салон.

Загорання ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувльної частини Управління.

Під час гасіння врятовано даний автомобіль та 2 автомобіля, що знаходились поруч.

Марку автомобіля рятувальники не вказують.