У Тернополі внаслідок пожежі пошкоджено легковий автомобіль

11:37, 22 червня 2018
Тернопіль
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Ілюстрація poltava.sq.com.ua

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла сьогодні 22 червня о 4.28.

Вогнем знищено багажне відділення автомобіля на площі 1,5 м кв, колесо, пошкоджено салон.

Загорання ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувльної частини Управління.

Під час гасіння врятовано даний автомобіль та 2 автомобіля, що знаходились поруч.

Марку автомобіля рятувальники не вказують.

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Теги: #пожежа#Тернопільщина