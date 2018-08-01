На Тернопільщині 38 жінок отримали почесні звання "Мати-героїня" (фото)

Крім почесного звання, нагрудного знаку й посвідчення, кожна мати, яка виховує п’ятеро й більше дітей, отримала разову грошову допомогу.

На Тернопільщині 38 жінок отримали почесні звання "Мати-героїня".

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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відзнаки жінкам за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей й забезпечення належних умов для їхнього всебічного розвитку, відповідно до указу президента України, вручив голова Тернопільської обласної держадміністрації Степан Барна.

Крім почесного звання, нагрудного знаку й посвідчення, кожна мати, яка виховує п’ятеро й більше дітей, отримала разову грошову допомогу в розмірі 10-ти мінімальних прожиткових мінімумів, що становить понад 17 тис. грн.

«Щиро вітаю вас, любі матері. Ваш щоденний подвиг — безцінний, адже ви виховуєте гідних дітей, які в майбутньому стануть надійною опорою нашої держави. Наше завдання, як представників органів державної влади, – це створити максимально комфортні умови для наших дітей тут, на мирній землі», – сказав під час церемонії очільник області.

Барна відзначив, що на Тернопільщині проживає 11 тис. 300 багатодітних родин.

«Наша сьогоднішня зустріч для мене – це не просто символічний акт, адже я також виховувався в сім’ї, у якій зростало троє синів. Знаю, наскільки безмежними були зусилля й переживання моєї матері. Тож бажаю вам, дорогі матері, якомога менше хвилювань за долю рідних дітей. Виховуйте їх у християнських традиціях та моліться за них, адже материнська молитва – це найсильніший оберіг», – закликав жінок Барна.