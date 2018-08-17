У Тернополі на газовій заправці вибухнуло таксі (фото)

Сама автозаправна станція сьогодні працює у звичному режимі.

У Тернополі на газовій заправці вибухнуло таксі.

Як передає кореспондент УНІАН, фото з інциденту опублікували в соцмережах.

За даними очевидців, випадок стався учора 16 серпня у день на газовій заправці на вул. Галицькій.

Диспетчер фірми таксі «Економ» запевнила журналіста УНІАН, що водій не ушкоджений. Водночас, інформації про причину вибуху та що буде зроблено для того, щоб подібні випадки не повторилися, у неї не було.

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В обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили, що до них виклик не надходив і рятувальники не залучалися для гасіння вогню.

В обласному ж управлінні Держрпраці пояснили, що не мають інформації про вибух, а провести перевірку балонів у місцевих автомобілях таксі не зможуть, доки до них офіційно не звернеться котрась фізична особа з проханням це зробити через загрозу її життю.

Зазначимо, що АГНКС "Фактор нафтогаз" 17 серпня працює.