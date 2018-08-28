На Тернопільщині під час погоні водій-втікач в’їхав у дерево, а авто поліцейських - в огорожу

При спілкуванні з поліцейськими у водія було помічено явні ознаки алкогольного сп’яніння.

На Тернопільщині під час погоні водій, який втікав, в’їхав у дерево, а авто поліцейських – в огорожу.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода за участі службового автомобіля «Мітсубісі Аутлендер» трапилася

27 серпня в селі Снігурівка Лановецького району.

Під час патрулювання працівники сектору реагування патрульної поліції помітили автомобіль «Опель Астра», який рухався без номерних знаків. Водій не виконав вимоги зупинити транспорт та почав втікати від поліцейських.

Однак згодом не впорався з керуванням та в’їхав в дерево. Аби уникнути раптового зіткнення, працівник поліції, маневруючи, допустив в’їзд в огорожу. Службовий автомобіль зазнав механічних пошкоджень, в автопригоді ніхто не постраждав.

Особу правопорушника поліцейські встановили. Ним виявився 20-річний житель Збаражчини. При спілкуванні з поліцейськими у водія було помічено явні ознаки алкогольного сп’яніння. Алкопристрій зафіксував 2,2 проміле алкоголю в крові.

На водія іномарки правоохоронці склали адміністративні матеріали за ст. 121, 124 та 130 Кодексу про адміністративні правопорорушення.