На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув водій, госпіталізовано 4-ох осіб, зокрема двох дітей

18:42, 13 серпня 2018
Тернопіль
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На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув водій, госпіталізовано 4-ох осіб, зокрема двох дітей / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, аварія трапилася сьогодні,  13 серпня поблизу села Звенигород Бучацького району. На автодорозі «Тернопіль-Івано Франківськ не розминулися два автомобілі.

 За попередніми даними водій авто «Renault Duster» не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з іномаркою «Skoda Superb».

Кермувальник «Renault» загинув на місці пригоди. Ще одного пасажира та сім’ю з двома дітьми з Миколаївщини, які перебували в іншому автомобілі,  госпіталізовано до Бучацької районної лікарні. Їх стан важкий, але стабільний.

Автомобілі доправлено на арештмайданчик. Слідчі встановлюють детальні обставини аварії.

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