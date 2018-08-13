На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув водій, госпіталізовано 4-ох осіб, зокрема двох дітей

За попередніми даними водій авто «Renault Duster» не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з іномаркою «Skoda Superb».

На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув водій.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, аварія трапилася сьогодні, 13 серпня поблизу села Звенигород Бучацького району. На автодорозі «Тернопіль-Івано Франківськ не розминулися два автомобілі.

За попередніми даними водій авто «Renault Duster» не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з іномаркою «Skoda Superb».

Кермувальник «Renault» загинув на місці пригоди. Ще одного пасажира та сім’ю з двома дітьми з Миколаївщини, які перебували в іншому автомобілі, госпіталізовано до Бучацької районної лікарні. Їх стан важкий, але стабільний.

Автомобілі доправлено на арештмайданчик. Слідчі встановлюють детальні обставини аварії.