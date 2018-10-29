Не так подивився: у Тернополі 33-річному чоловіку під час бійки в барі проломили череп
У Тернополі під час бійки в барі 33-річному чоловіку проламали череп.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, молодий чоловік намагався заступитися за свого товариша, в результаті опинився в нейрохірургічному відділенні медичного закладу.
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За даними правоохоронців, інцидент трапився в одному з розважальних закладів обласного центру. Потерпілий разом з товаришем після гри у більярд підійшли до барної стійки, аби зробити замовлення. В цей час з віп-кімнати закладу вийшли двоє молодиків, яким не сподобалося, як на них подивилися. Спочатку один з нападників вдарив товариша тернополянина.
Коли тернополянин почав вставати, щоб заступитися за товариша, його вдарив інший нападник.
Далі послідували ще два удари в голову.
У результаті 33-річний тернополянин із переломом тім’яної кістки черепа, відкритою черепно-мозковою травмою та зламаним носом потрапив до лікарні.
Його стан лікарі оцінюють як важкий.
41-річному уродженцю Тернопільського району, який наносив удари, оголошено підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.