Зараз в області діє 42 об'єднанні територіальні громади, які охоплюють 47% території та 53% населення.

На Тернопільщині до кінця року відбудуться вибори ще у семи ОТГ.

Як повідомили УНІНА в прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні заявив голова ТОДА Степан Барна під час ради регіонального розвитку в Києві.

Читайте такожНа Тернопільщині найбільші успіхи демонструють громади, які очолили креативні лідери

Він зазначив, що Тернопільська область, починаючи з 2015 року, була однією з лідерів реформи децентралізації. Залишається такою і надалі.

Зараз в області діє 42 об'єднанні територіальні громади, які охоплюють 47% території та 53% населення.

«Децентралізація дозволила органам місцевого самоврядування і людям взяти відповідальність на себе. Ми проаналізувати бюджети громад після об'єднання і вони зросли вдвічі, а подекуди - удесятеро. Прикладом є Великогаївська громада, яка стартувала у 2015 році з 7 млн грн, а сьогодні її бюджет - майже 80 млн грн. Також це Великодедеркальська громада, яка є значно меншою по потужностях, але її бюджет зріс з 2,5 млн грн майже до 25. І це є прикладами успішного господарювання і успішної здатності використовувати можливості, надані державою», – підкреслив Барна.

Він також зазначив, що за останні три роки капітальні вкладення в область з державного бюджету зросли в 30 разів.

«У 2018-му з фонду регіонального розвитку ми отримали 194 млн грн, тоді як у 2014 році це було 12,5 млн грн. Загалом, за підсумками року, на капітальні вкладення область отримала майже 2 млрд грн. За ці кошти реалізовуються понад тисячу об'єктів на умовах співфінансування з державного і місцевого бюджетів. Оце і є ключовим сигналом, коли зміни торкаються усіх 1050 населених пунктів краю», – сказав Барна.