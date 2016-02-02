На Тернопільщині загинув водій, який на великій швидкості врізався у восьмитонний каток. 

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася сьогодні близько 7 год ранку на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, одразу при виїзді з села Мухавка Чортківського району.

Автомобіль Део-Нексія врізавя в каток, який їхав попереду.

За попередньою інформацією, водій легківки рухався на дуже великій швидкості, оскільки в результаті зіткнення восьмитонний каток відкинуло на 12 метрів.

Водій автомобіля загинув на місці пригоди, його пасажира доправили до лікарні.