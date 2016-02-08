Тернопільський футбольний клуб «Нива» через скрутне фінансове становище розпустив гравців.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар клубу Андрій Тихий, минулого тижня на зустрічі президента та директора клубу з гравцями контракти було розірвано і надано їм статус вільних агентів.

«Клуб і гравці один до одного фінансових претензій не мають, більшість боргів було закрито. Частина гравців зараз шукає собі нове місце роботи, кілька футболістів уже перебувають на оглядинах. Зокрема, Ігор Озарків та Ростислав Волошинович проходять тренування із ужгородською «Говерлою», Роман Гудак і Єгор Попович – у ФК «Полтава», – повідомив Тихий.

За його словами, керівництво тернопільського клубу передає усі документи та печатки львівським власникам.

Яке рішення вони приймуть щодо клубу досі незрозуміло, оскільки досі вони не виходили на зв’язок.

Тихий зазначає, що хоч «Нива» залишилась без гравців, команда офіційно ще не зникла і не знялася зі змагань у Першій лізі.

Довідка УНІАН. ФК «Нива» був заснований у 1978 році.

У 1987 році "Нива" стала срібним призером Другої ліги чемпіонату СРСР.

З 1991 по 2000 рік команда виступала у Вищій лізі України.

Весною 2015 року змінився президент «Ниви». Ним став тернопільський підприємець Степан Рубай. Він заявив, що йому допомагатимуть фінасувати команду інвестори зі Львова, які будуть власниками «Ниви».

Наприкінці вересня минулого року керівництво тернопільського футбольного клубу «Нива» заявило про складне матеріальне становище та можливість припинення виступів у чемпіонаті.

Тоді команда не виїхала на матч Першої ліги сезону 2015/16 "Геліос" Харків – "Нива", який мав відбутися 28 вересня.

Зараз «Нива» займає останню сходинку в турнірній таблиці Першої ліги.