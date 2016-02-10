Тернопільська облрада просить керівництво держави та ВР переглянути зміни до Податкового кодексу

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до президента України Петра Порошенка, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України, прийнятому сьогодні на сесії облради.

За це звернення проголосували 50 із 54 присутніх депутатів, 4 не голосувало.

У зверненні депутати висловили занепокоєння підготовленими змінами до Податкового кодексу України в частині сплати податків філіями, відокремленими підрозділами, відділеннями суб’єктів господарювання, занесених до Реєстру великих платників податків.

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«Якщо до 2016 року суб’єкти господарювання – великі платники податків самостійно приймали рішення щодо реєстрації в контролюючому органі , то починаючи з 1 січня цього року, за вимогою Державної фіскальної служби України, такі платники зобов’язані з початку податкового періоду стати на облік у контролюючому органі, що здійснює супровід великих платників податків», – сказано у зверненні.

Депутати зазначають, що розрахункова сума податкових надходжень від великих платників податків на 2016 рік для обласного бюджету Тернопільської області складає майже 35 млн. грн.

Однак у разі переєстрації, зумовлених змінами у законодавстві, ці кошти буде недоотримано.

«Втрата таких коштів після проведення перереєстрації підприємств у контролюючому органі, який розташований за межами Тернопільської області, дуже негативно відобразиться на вирішенні питань забезпечення нормальної життєдіяльності бюджетних установ області. Зазначені зміни не відповідають суті і можуть стати стримуючим фактором проведення реформи територіальної організації влади, спрямованої на створення фінансово спроможних територіальних громад», – сказано у зверненні.

Відтак депутати висловили прохання ініціювати внесення змін до Податкового кодексу України в частині зобов’язання суб’єктів господарювання, занесених до Реєстру великих платників податків, сплачувати податки, які згідно з законодавством є доходною частиною місцевих бюджетів, за місцем веденняними виробничої діяльності, в тому числі податку на прибуток підприємств.