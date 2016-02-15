На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 65-річний чоловік
10:40, 15 лютого 2016Тернопіль
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Трагедія сталася на вихідних.
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 65-річний чоловік.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася у вихідні.
Тіло чоловіка виявили на відкритій території між селами Оришківці та Іванківці Лановецького району.
Встановлено, що помер 65-річний житель Ланівців.
Причина смерті – загальне переохолодження організму.
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