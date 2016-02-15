На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 65-річний чоловік

Трагедія сталася на вихідних.

На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 65-річний чоловік. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася у вихідні. Тіло чоловіка виявили на відкритій території між селами Оришківці та Іванківці Лановецького району. Встановлено, що помер 65-річний житель Ланівців. Причина смерті – загальне переохолодження організму.

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