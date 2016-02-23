Центри зайнятості на Тернопільщині працевлаштували 100 учасників АТО

Як повідомив директор обласного центру зайнятості Петро Химейчук, загалом до місцевих центрів зайнятості Тернопілля з метою пошуку роботи, починаючи з березня 2015 року, звернулося 635 демобілізованих учасників АТО.

«Ці люди, які пережили жахіття війни, потребують особливої нашої уваги та підтримки. Усім їм надаються інформаційні та консультаційні послуги щодо сприяння працевлаштуванню. Їх ознайомлено з умовами започаткування власного бізнесу, залучення до тимчасової зайнятості, з можливостями навчання чи перенавчанням за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття», – розповів Химейчук.

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За його даними, 48 демобілізованих воїнів уже пройшли профнавчання, 8 ще продовжують навчатися за направленням служби зайнятості.

Крім того, фахівці центрів зайнятості області отримали у місцевих військкоматах списки загиблих учасників АТО з метою сприяння у працевлаштуванні членам їх сімей.

«Серед 69 опитаних осіб 62 не потребували роботи, оскільки вже на пенсії, працевлаштовані чи займаються особистим селянським господарством. Із 7 осіб, які виявили бажання працювати, 5 за допомогою служби зайнятості надано місця праці, одна людина працевлаштувалася самостійно, ще одна особа має намір звернутись за сприянням у пошуку роботи до служби зайнятості», – повідомив Химейчук.