У Тернополі відкрили кримінальну справу щодо чоловіка, який під час затримання побив злодійку

У Тернополі відкрили кримінальне провадження щодо чоловіка, який під час затримання побив злодійку.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався у вихідні на тернопільському автовокзалі.

Там люди упіймали жінку, яка викрала з сумки, яка лежала у мікроавтобусі, гаманець. Це помітив водій, який схопив злодійку за волосся її і дав їй кілька штурханів.

При цьому на місце події викликали поліцію.

У ході перевірки стало відомо, що затримана жінка неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжки. Нещодавно вона звільнилася з місць позбавлення волі. При обшуку поліцейські виявили у неї вкрадений гаманець. Остання у скоєному зізналася.

Щодо неї відкрито кримінальне провадження за ст. 185 ч. 1 ККУ - крадіжка.

Водночас відкрили і кримінальне провадження щодо чоловіка, який почав самосуд.

Йому інкримінують ст. 125 ККУ - умисне легке тілесне ушкодження.