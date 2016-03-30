Аграрії Тернопільщини розпочали посів ярих культур
15:48, 30 березня 2016Тернопіль
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Наразі ярі культури посіяно на площі 20,4 тис. га, що становить 6,4% до прогнозу.
Аграрії Тернопільщини почали сіяти ярі зернові / УНІАН
Про це повідомив сьогодні під час засідання колегії облдержадміністрації начальник департаменту агро-промислового розвитку ОДА Віталій Луй.
Зокрема, з-поміж ранных зернових яру пшеницю посіяно на площі 4,2 тис. га, що становить 49 % до прогнозу.
Ярий ячмінь посіяно на площі 13,2 тис. га (42%).
Овес посіяно на площі 0,9 тис. га, що становить 51 % до прогнозу.
Горох посіяно на площі 1,6 тис. га, що становить 25 % до прогнозу.
Як повідомляв УНІАН, озимі зернові в області посіяні на площі 220,4 тис. га.
Озимий ріпак посіяний на площі 54,8 тис. га.
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