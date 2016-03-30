З Тернополя в зону АТО відправили 30 тонн продуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у церемонії відправленні вантажівки взяли голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова облради Віктор Овчарук, начальник обласного управління Нацполіції Олександр Богомол.

Допомогу для військовослужбовців тернопільської 44 окремої артилерійської бригади зібрали спільно депутати-аграрії з фракції «Блок Петра Порошенка» Тернопільської обласної ради, тернопільські медики та місцева організація Червоного Хреста.

Для бійців передали борошно, крупи, цукор, продукти, а також інструменти, побутові речі та медикаменти.

Вручать усе бійцям Барна та Овчарук, які поїхали супроводжувати вантажний автомобіль на Донбас.

«Підтримати наших військовослужбовців – обов’язок кожної свідомої людини. І це не перша допомога депутатів. Дякую усім, хто долучився до цієї шляхетної справи. Військовослужбовці повинні відчувати, що тут, в тилу, про них пам’ятають, за них хвилюються. Маємо велике бажання не тільки передати необхідне, а й поспілкуватися з нашими захисниками, побачити, в яких умовах вони перебувають, які проблеми та потреби мають», – сказав напередодні виїзду Овчарук.