В Борщівській райлікарні після капремонту відкрили дитяче відділення

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ремонт тривав 5 місяців, здійснити його вдалося за підтримки канадської Міжнародної благодійної організації «Челіс» у партнерстві з благодійним фондом «Світ дітей».

У відділенні замінили вікна і двері, палати облаштували новими меблями, проведено ремонтні роботи у їдальні, коридорах, кабінетах, вбиральні, на сходових клітках.

«Піклування про наше підростаюче покоління є пріоритетом для кожної людини і для влади зокрема, адже діти – це наше майбутнє. У першу чергу спрямовуємо роботу на розвиток дитячих садочків, дошкільних та загальноосвітніх закладів, а тепер і дитячого відділення для комфортного перебування дітей під час лікування. Ми бачимо приклад співраці влади та меценатів. Це реальна можливість реалізовувати проекти, які покращать якість життя мешканців області», – сказав під час відкриття заступник голови ТОДА Юрій Юрик.

На капітальний ремонт дитячого відділення Борщівської ЦРКЛ було використано 18 тис. грн з коштів районного бюджету, 628 тис. грн надала Міжнародна благодійна організація «Челіс», решта коштів – місцеві підприємства.

Нововідкрите приміщення освятили представники духовенства.