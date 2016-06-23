На Тернопільщині завершили проведення поточного ремонту доріг. 

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, під час сьогоднішньої наради голова облдержадміністрації Степан Барна зазначив, що тепер дорожники, згідно програми відновлення доріг області, візьмуться за стратегічні напрямки. Такими визначені дороги Кременець-Тернопіль (частина транспортного коридору Київ-Чоп) та Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, який є найкоротшою дорогою до Буковелю.

«Приведення двох цих напрямків до належного стану дозволить значно перерозподілити транспортні потоки і спрямувати їх через територію нашої області. Згідно з постановою Кабінету Міністрів, ми отримали 78 млн грн на ремонт доріг в області. Одночасно останні постанови Кабінету Міністрів надають перспективу отримати ще 160 млн грн на ремонт дороги Тернопіль – Дубно. Це стратегічний напрямок і нам дуже важливо не тільки говорити про популяризацію наших замків і про те, що ми привабливі з точки зору туризму. Нам важливо створювати умови, щоб турист зміг приїхати на територію Тернопільської області і отримати задоволення не тільки від пам`яток архітектури, а й від наших доріг», – сказав Барна.

Він додав, що перед Службою автомобільних доріг у Тернопільській області також стоїть завдання будівництва нової об’їзної дороги в обхід Тернополя. Вона має пролягти територією чотирьох сіл Тернопільського району – Шляхтинців, Смиківців, Підгороднього і Довжанки. Загальна довжина дороги складе близько 44 км.

Нині вантажний транспорт їде територією Тернополя по вул. 15 Квітня. Це створює незручності і для мешканців міста, і для автомобілів перевізників, які змушені стояти у заторах та на світлофорах.