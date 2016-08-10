На Тернопільщині загинула жінка, впавши з другого поверху
15:08, 10 серпня 2016Тернопіль
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У Тернопільській області загинула 66-річна жінка, котра впала з другого поверху приватного будинку.
Пенсіонерка отримала тяжку черепно-мозкову травму. Не приходячи до тями, вона померла у лікарні УНИАН
Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагічний випадок стався у селі Біла Тернопільського району. У будинку, де проживала загибла, проводилися ремонтні роботи.
Робітники розібрали сходову клітку. Власниця помешкання хотіла зійти вниз сходами, але не помітила, що їх немає, і впала.
Як наслідок, пенсіонерка отримала тяжку черепно-мозкову травму. Не приходячи до тями, вона померла у лікарні.
За цим фактом правоохоронці проводять перевірку.
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