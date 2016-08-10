На Тернопільщині загинула жінка, впавши з другого поверху

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагічний випадок стався у селі Біла Тернопільського району. У будинку, де проживала загибла, проводилися ремонтні роботи.

Робітники розібрали сходову клітку. Власниця помешкання хотіла зійти вниз сходами, але не помітила, що їх немає, і впала.

Як наслідок, пенсіонерка отримала тяжку черепно-мозкову травму. Не приходячи до тями, вона померла у лікарні.

За цим фактом правоохоронці проводять перевірку.