На Тернопільщині водій "ВАЗа" наїхав на 6-річного хлопчика

У Тернопільській області водій автомобіля «ВАЗ-2107» допустив наїзд на 6-річного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася у Бучачі. Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок ДТП загинув чоловік Дитина раптово вибігла на проїжджу частину. Потерпілого з забоями хребта та черевної стінки госпіталізували у реанімаційне відділення районної лікарні. Стан хлопчика стабільний. Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів.

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