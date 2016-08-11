На Тернопільщині водій "ВАЗа" наїхав на 6-річного хлопчика
13:22, 11 серпня 2016Тернопіль
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У Тернопільській області водій автомобіля «ВАЗ-2107» допустив наїзд на 6-річного хлопчика.
Стан хлопчика стабільний / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася у Бучачі.
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Дитина раптово вибігла на проїжджу частину.
Потерпілого з забоями хребта та черевної стінки госпіталізували у реанімаційне відділення районної лікарні. Стан хлопчика стабільний.
Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів.
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