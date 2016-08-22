У Тернополі чоловік викинувся з восьмого поверху житлового будинку
11:50, 22 серпня 2016Тернопіль
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У Тернополі після падіння з висоти восьмого поверху загинув 23-річний чоловік.
З’ясувалося, що чоловік вистрибнув з балкону багатоповерхівки / promin.cv.ua
Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області, у поліцію зателефонувала жителька міста і повідомила, що її син намагався покінчити життя самогубством.
З’ясувалося, що чоловік вистрибнув з балкону багатоповерхівки на бульварі Д. Галицького. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Від отриманих травм тернополянин помер у приймальному відділені міської лікарні.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно ст. 115 ККУ.
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